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Появились подробности массового ДТП на трассе М5 в Рязанской области

Появились подробности массового ДТП на трассе М5 в Рязанской области. Об этом сообщил ИД Пресса.

Инцидент произошел в субботу, 16 сентября, на 309 километре трассы М5 в Путятинском районе.

Отмечается, что на повороте на придорожный комплекс «Все путем», 33-летний водитель «Форд Фокуса» из Рязанской области поворачивал налево, а сзади в него въехал грузовик.

По предварительным данным, 49-летний водитель фуры из Липецкой области не заметил включенный сигнал поворотника.

От удара «Форд Фокус» выбросило на «встречку», где он врезался в автомобиль «Киа Селтос», под управлением 54-летней женщины.

В аварии пострадал водитель «Форд Фокуса». Он получил сотрясение мозга.

Ранее появилось видео с места аварии.