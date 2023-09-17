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Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних государств

Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует вмешиваться в жизнь соседних государств. Об этом сообщило издание БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Мы не рисуем планы вмешательства в вашу жизнь. Мы желаем вам только добра, счастья и мира!» — отметил Лукашенко.

Также он сказал, что мир сейчас настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к «непоправимым последствиям».

Кроме того, президент подчеркнул, что в случае агрессии против Белоруссии со стороны соседних стран Минск не будет рисовать каких-либо «красных, желтых, черных или голубых линий».

«Она есть, эта линия — государственная граница! И у нас есть чем ответить. Поэтому давайте жить дружно, по-соседски!» — заключил Лукашенко.