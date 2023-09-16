В Санкт-Петербурге мужчина получил ожоги четвертой степени во время застолья

В Петербурге госпитализировали мужчину с ожогами тела. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел на улице Седова. По предварительным данным, во время застолья загорелся 42-летний мужчина. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у него ожоги головы, туловища, рук и ног 3-4 степени.

Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, среди которых неосторожное обращение с огнем и преднамеренный поджог.