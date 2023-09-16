Регионам поручили вводить масочный режим среди медперсонала в случае роста заболеваемости

Оперштаб Минздрава России поручил регионам в случае роста заболеваемости вводить масочный режим в больницах для медперсонала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», — сказал Кузнецов.

По словам помощник министра здравоохранения, эпидемическая обстановка в стране сейчас стабильная. Однако регионам также поручили готовиться к сезонному росту заболеваний респираторными инфекциями.