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Мэрия прокомментировала нехватку учебников по математике в школе № 76

Родители учащихся детей в рязанских школых пожаловались на отсутствие учебников «Математика. Вероятность и статистика». Пост был опубликован в группе «Женская Рязань».

«В этом году по новым ФГОСам в школах ввели предмет Математика, вероятность и статистика с седьмого класса. В ваших школах в Рязани всем выдали бесплатно учебники по этому предмету? В нашей школе родителей просят купить его за свои деньги», — написано в посте.

В администрации заявили, что большинство учащихся школы № 76 обеспечены учебниками и учебной литературой.

«В некоторых параллелях действительно сложилась ситуация, связанная с нехваткой учебников по отдельным предметам, что связано бОльшим количеством детей, чем планировалось при наборе на 2023/2024 учебный год», — сообщили в мэрии.

По информации чиновников, администрация школы № 76 «приняла все меры для заказа учебников и учебной литературы с целью выполнения требований законодательства в сфере образования».

Выдача недостающих учебников начнется с 18 сентября.