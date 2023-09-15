В Госдуме предложили давать бесплатный гектар земли во всех субъектах РФ

В Госдуме предложили давать бесплатный гектар земли во всех субъектах РФ. Об этом пишет газета «Известия».

С таким предложением к главе Минсельхоза обратились депутаты Госдумы. Отмечается, что бесплатный гектар земли уже дают на Дальнем Востоке и Арктике.

Депутаты предложили расширить программу, так как на территории России много пустующих земель, а такое решение позволит повысить эффективность вовлечения в оборот земельных участков и даст новые рабочие места для населения.