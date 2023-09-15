FT: Украина приостановила контрнаступление из-за неумения вести крупные бои

Опрошенные Financial Times (FT) аналитики считают, что ВСУ приостановили контрнаступление из-за неумения вести бои крупными частями. Об этом пишет РЕН ТВ .

Аналитики говорят, что украинским военным проще вести бой небольшими маневренными подразделениями — группами по 200 или даже 20-50 человек. Однако для того, чтобы совершить прорыв, им необходимы крупные силы и, соответственно, хорошая подготовка.

Также аналитики утверждают, что срок подготовки западными военными слишком короткий — пять недель для ВСУ слишком мало. Подготовка не учитывает условий местности, наличие минных полей, укреплений и других аспектов.

Военные аналитики из США — Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа и Роб Ли из Института исследований внешней политики — заявили, что плохое понимание этих аспектов «может привести к ложным ожиданиям, неуместным советам и несправедливой критике».