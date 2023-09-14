Зеленский планирует встретиться с Джо Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с Джо Байденом. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя украинских властей.

Встреча может состояться во время визита Зеленского на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом не уточняется, состоится ли мероприятие там или же в Вашингтоне.

Выступления Байдена и Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН запланированы на первую половину дня 19 сентября. 20 сентября состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне, однако пока ни американская, ни украинская стороны не подтвердили участие во встрече президентов.