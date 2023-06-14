Экс-мэр Рязани Елена Сорокина возглавила ГУ ЗАГС
Экс-мэр Рязани Елена Сорокина возглавила ГУ ЗАГС. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что чиновница исполняет обязанности начальницы главного управления. В ГУ ЗАГС сообщили, что Сорокина приступила к обязанностям с 14 июня. Предыдущая руководительница Елена Васильева покинула должность в связи с переходом на новое место работы.
Напомним, Елена Сорокина написала заявление об увольнении с поста главы администрации 26 мая. В начале июня сообщалось, что экс-мэр возглавит областное управление ЗАГС.