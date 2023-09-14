В пятницу, 29 сентября, в Рязани пройдет бесплатный тренинг для предпринимателей «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения».
Тренинг поможет определить преимущества и недостатки форм бизнеса на примере ООО и ИП, получить информацию о системе налогообложения, сформировать последовательность действий при регистрации предпринимательской деятельности и выборе системы налогообложения.
Рязанцам расскажут об обязательных действиях после государственной регистрации (выбор системы налогообложения, печать, расчетный счет, уведомление о начале деятельности, кассовый аппарат).
Спикером выступит Алла Бушуева, бизнес-тренер АНО «Агентства развития бизнеса» Рязанской области, сертифицированный тренер Корпорации МСП.
Обучение пройдет по адресу улице Каширина, № 1-Б. Зарегистрироваться на участие в тренинге можно