На Богородском кладбище Рязани расширили Аллею павших воинов

На Богородском кладбище Рязани завершаются работы по благоустройству Аллеи павших воинов — участников СВО.

Между могилами укладывают плитку. Ограду кладбища возле остановки автобуса № 2 перенесли на десяток метров. На время, пока идет работа с плиткой, большинство могил с венками и крестами закрыли от пыли и грязи полиэтиленом.

На ограде кладбища указано, что заказчиком благоустройства выступает предприятие «Ритуал», а подряд выполняет компания «Имиджстрой». Завершение работ запланировано на 15 сентября.

Возле главного входа на кладбище оставили место для установки монументов. Еще в 2022 году зампред регионального правительства Анна Рослякова согласовала с общественными организациями решение создать там специальный мемориал. Но как он будет выглядеть, точно еще неизвестно.

Автобус № 2 продолжает оставаться единственным городским транспортом, доезжающим до Богородского, а также Воскресенского, Нового и Преображенского кладбищ. Он совершает туда рейсы примерно каждый час.