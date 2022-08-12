На рязанском кладбище установят мемориал погибшим участникам спецоперации

Это обсудили на совещание, которое провела первый зампред облправительства Анна Рослякова.

В Рязани установят мемориал погибшим участникам спецоперации. Об этом сообщил ТКР .

Совещание провела первый зампред облправительства Анна Рослякова.

Стену из красного гранита с именами погибших планируют установить на Богородском кладбище. Там уже существует аллея из захоронений с флагами.

Эскиз монумента разработали в РХУ имени Вагнера. Отмечается, что военнослужащие и ветераны предложили сделать акцент именно на спецоперации и добавить на постамент набросок карты. Там же может появиться скульптура солдата, за которым стоит мать и ребенок.

На совещании обсудили возможность установки и отдельного мемориала. Однако для этого необходимо найти подходящую территорию.