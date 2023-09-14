Минпромторг подал иск к рязанскому предприятию на 50 миллионов рублей

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подало иск в Арбитражный суд Рязанской области к АО «Русская кожа». Информация появилась в картотеке суда.

Минпромторг планирует взыскать с акционерного общества, зарегистрированного в Рязани, 50 379 270 рублей 94 копейки. Из них 29 000 000 рублей — это субсидии, а 21 379 270 рублей 94 копейки — пени, начисленные с 29 декабря 2017 года по 22 августа 2023 года.

Предварительное слушание запланировано на 30 октября.