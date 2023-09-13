В Рязани Северную окружную дорогу частично перекроют на месяц

В Рязани на двух трассах заменят изношенное дорожное покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Работы на Муромском шоссе и участке Северной окружной дороги начнутся с 13 сентября.

Подрядчик выполнит фрезерование старого покрытия и уложит верхний слой асфальтобетона.

Работы будут проходить с 21:00 по 6:00. На их время будет ограничено движение по одной полосе. Ремонт планируют закончить до 30 октября 2023 года.

По контракту слой износа заменят на всем Муромском шоссе по всей ширине проезжей части. Также заменят верхний слой покрытия на развязке в районе 3-го Борковского карьера, включая участок до ул. Каширина.

На Северной окружной дороге слой износа заменят на участке протяженностью около 1,3 км. Работы пройдут на полосе по направлению в микрорайон Канищево до путепровода в районе 2-го Борковского карьера.

Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.