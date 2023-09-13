В Петербурге задержали 12 членов ОПГ по обману пенсионеров

В Санкт-Петербурге задержали 12 членов ОПГ, которая забрала у пенсионеров минимум 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Правоохранители нашли 18 пострадавших от 68 до 87 лет. Колл-центр, находящийся в Казани, обзванивал пенсионеров из Петербурга и «насильно» оформлял для них заявку на выезд ремонтников. Им говорили, что противопожарное оборудование устарело, что является риском для всего дома.

После этого адреса пенсионеров передавали коллегам из северной столицы, которые выезжали в квартиры с поддельными удостоверениями работников, меняли исправное оборудование на такое же исправное или не делали ничего, выставляя пенсионером счет.

Правоохранители возбудили уголовное дело по двум частям статьи о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Задержан 33-летний глава ОПГ и его подчиненные.