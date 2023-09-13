В Госдуме хотят наказывать «серийных доносчиков» обязательными работами

В Госдуме подготовят законопроект об обязательных работах для «серийных доносчиков». Об этом сообщает вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков в своем Telegram-канале.

Он считает, что действия главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулины показали, что с серийным доносительством «пора заканчивать». Она в борьбе с блогером Даней Милохиным отпугнула россиян, которые хотели вернуться в Россию. Среди них — IT-специалисты, ученые, предприниматели, которые сейчас нужны в стране.

В связи с этим, по словам Даванкова, парламент ускорил разработку законопроекта об обязательных работах для серийных доносчиков.

«Назовем его „закон Мизулиной“. Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», — добавил вице-спикер.

Отметим, что Милохин на фоне информации о его возможном призыве улетел из России в Дубай. Позже стало известно, что он вернулся в Россию, разместив в интернете фотографии, сделанные в Москве. Увидев это Мизулина порекомендовала руководству Минобороны призвать Милохина в армию.