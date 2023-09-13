Рязанская мэрия назвала причины долгого ожидания маршруток на Московском

Рязанская мэрия рассказала редакции РЗН. инфо, почему жителям Московского приходится долго ждать маршрутки №№ 47 и 88.

В мэрии отметили, что перевозчики недовыпускают машины на маршрутах №№ 47 и 88 из-за нехватки водителей и простоя автобусов на ремонте.

«Перевозчики принимают меры, направленные на обеспечение максимального выпуска подвижного состава на маршрут и регулярности движения», — говорится в ответе.

Напомним, жители Московского вновь жаловались на долгое ожидание маршруток.