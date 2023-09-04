Рязанцы снова пожаловались на долгое ожидание маршруток

Рязанцы снова пожаловались на долгое ожидание маршруток. Пост об этом появился в группе «Типичная Рязань».

«Хочу пожаловаться на маршрут № 88. Это какое-то безобразие. Утром, в промежутке с 7:30 до 8:30, когда все люди едут на работу, невозможно уехать с круга на Московском. Промежутки между маршрутками от 30 минут до часу. На кругу ни одной маршрутки», — написал автор поста.

В комментариях под постом рязанка также пожаловалась на долговое ожидание маршруток на данном участке.

«Сегодня тоже простояла на кругу 30 минут. Маршрутка № 88 так и не появилась. Маршрутка № 47 проехала мимо. В итоге человек 30 загрузилось в троллейбус № 10 и еще столько же на следующей остановке», — написала женщина.