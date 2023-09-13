Около памятника духовному и боевому братству русского и армянского народов вновь появился флаг Армении

Около памятника духовному и боевому братству русского и армянского народов вновь появился флаг Армении. Об этом сообщил Telegram-канал рязанского бюро «Новой Газеты».

Ранее сообщалось, что вместо него вывесили знамя ВДВ.

«Информация облетела соцсети и председателю Рязанского регионального отделения „Союза армян России“ Александру Мирзояну начали звонить с разных уголков мира, требуя объяснений В это время новые флаги уже закупали, заодно решив заменить и российский триколор, и 11 числа оба развевались у монумента русско-армянской дружбы на Московском шоссе», — указано в публикации.

Отмечается, что около памятника скоро появится освещение и система видеонаблюдения.