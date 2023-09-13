Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
19°
Чтв, 14
21°
Птн, 15
20°
ЦБ USD 94.7 -1.81 13/09
ЦБ EUR 101.56 -1.97 13/09
Нал. USD 94.71 / 95.95 13/09 11:56
Нал. EUR 101.9 / 102.8 13/09 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
5 488
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
8 864
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
8 815
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
12 964
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Около памятника духовному и боевому братству русского и армянского народов вновь появился флаг Армении

Около памятника духовному и боевому братству русского и армянского народов вновь появился флаг Армении. Об этом сообщил Telegram-канал рязанского бюро «Новой Газеты».

Ранее сообщалось, что вместо него вывесили знамя ВДВ.

«Информация облетела соцсети и председателю Рязанского регионального отделения „Союза армян России“ Александру Мирзояну начали звонить с разных уголков мира, требуя объяснений В это время новые флаги уже закупали, заодно решив заменить и российский триколор, и 11 числа оба развевались у монумента русско-армянской дружбы на Московском шоссе», — указано в публикации.

Отмечается, что около памятника скоро появится освещение и система видеонаблюдения.