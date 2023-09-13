Минобороны Эстонии: производство боеприпасов в России превышает западное в семь раз

Россия увеличила производство ракет, танков и боеприпасов, преодолев санкции и экспортный контроль Запада. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на статью в The New York Times.

Как отмечает издание, до СВО Россия производила 100 танков в год, сейчас уже 200, а также способна произвести за этот срок 2 млн артснарядов.

По словам Минобороны Эстонии, изготовление боеприпасов в России в семь раз превысило производство на Западе.

Власти перестроили экономику страны, сосредоточив внимание на оборонной промышленности, сообщает NYT.