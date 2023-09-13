Эстония, Латвия и Литва запретили въезд в страну автомобилям с российскими номерами

Ряд стран запретили въезд на их территорию автомобилям с российскими номерами.

С 12 сентября нельзя проехать на территорию Латвии через погранпункты на границе с Россией и Белоруссией.

В этот же день стало известно, что аналогичное ограничения ввела Литва. Таможенные органы будут конфисковать транспорт с российскими номерами, если у его владельца не будет подтверждающих документов, что он едет транзитом в Калининград.

С 13 сентября въезд запрещен в Эстонию со стороны внешней границы.