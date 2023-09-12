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Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить личные вещи в страны Евросоюза

Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить личные вещи в страны Евросоюза. Об этом она рассказала в интервью RT.

По ее словам, это «действительно ошеломило всех, с точки зрения, запредельности, глубины падения».

«А это расизм. А не надо ничего придумывать, это он и есть. Он просто исторически, вот в этой западной как бы части, в западноцентричной модели, ну, сейчас мы называем коллективный Запад, раньше называлось там по-другому, он всегда был», — рассказала представитель российского МИД.

Ранее ЕС запретил россиянам провозить личные вещи.

Фото: кадр из видео.