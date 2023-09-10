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Россиянам запретили ввозить в Евросоюз машины, телефоны и ноутбуки
Жителям РФ запретили ввозить в Евросоюз машины, имеющие российскую регистрацию, телефоны и ноутбуки.

Жителям РФ запретили ввозить в Евросоюз машины, имеющие российскую регистрацию, телефоны и ноутбуки. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на доклад Еврокомиссии.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другой транспорт, предназначенный для перевозки менее чем 10 человек.

Также по словам Еврокомиссии, россияне больше не смогут провозить с собой шампуни, косметику, туалетную бумагу и фотокамеры.

Кроме этого, под запрет попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты.