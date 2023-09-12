Правительство планирует масштабировать производство беспилотников

Правительство России сформирует собственную промышленную базу и программное обеспечение для развития производства беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал «Правительство РФ».

«Правительство планирует систематизировать и масштабировать производство — за 7 лет увеличить почти вдвое изготовление тяжелых и средних аппаратов. При одновременном росте доли отечественной продукции втрое — до 70%", — пишет правительство.

Председатель правительства Михаил Мишустин отмечает, что таких показателей планируется достичь за счет создания инновационной техники и расширения услуг на ее основе, востребованных потребителями.

«Беспилотники планируют использовать для доставки в отдаленные населенные пункты, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и не только», — указано в канале.