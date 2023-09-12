455 жителям Рязанской области отключили газ за неуплату долга

«Газпром межрегионгаз Рязань» продолжает информировать о наличии задолженности и об отключении газа за неуплату ресурса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В 2023 году газовики уведомили об отключении газа около 29 тысяч жителей многоквартирных и частных домов. Более 16,6 тысяч абонентов после этого погасили долг. 455 домов и квартир пришлось отключить от газа. Их суммарный долг составлял порядка восьми миллионов рублей.

Чтобы возобновить подачу ресурса должникам необходимо выплатить задолженность, а также оплатить стоимость работ по отключению и последующему подключению газового оборудования.