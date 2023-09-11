Российские ВУЗы начали прибавлять киберспортсменам дополнительные баллы к ЕГЭ

Российские ВУЗы начали прибавлять киберспортсменам дополнительные баллы к ЕГЭ. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на президента Федерации компьютерного спорта Дмитрия Смита.

По его словам, высшие учебные заведения активно развиваются в этом направлении: создают площадки, формируют команды, открывают ставки для тренеров, закупают новую технику, а также организуют специальные зоны для зрителей и болельщиков.

Отмечается, что в 2023 году число участников киберспортивных соревнований в России превысило 800 тысяч человек.