Песков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения между странами

Песков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения между странами. Об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Песков отметил, что помимо переговоров будет официальный обед в честь лидера КНДР

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению Путина.

Фото: медиабанк РИА Новости.