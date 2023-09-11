Песков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения между странами
Песков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения между странами. Об этом пишет ТАСС.
Дмитрий Песков отметил, что помимо переговоров будет официальный обед в честь лидера КНДР
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению Путина.
Фото: медиабанк РИА Новости.