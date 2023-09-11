Гендиректор МАГАТЭ заявил, что от снарядов с обедненным ураном нет значимых радиологических последствий

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что от снарядов с обедненным ураном нет значимых радиологических последствий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рафаэля Гросси.

По его словам, последствия могут быть в некоторых «очень специфических случаях».

В сообщении отметили, что в Сербии, где снаряды с обедненным ураном применялись в ходе бомбардировок НАТО, до сих пор фиксируют последствия их использования. В местном минздраве неоднократно говорили о росте онкозаболеваний и других патологий на этом фоне.