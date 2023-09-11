Бывшего и.о. ректора РГУ Олега Сулицу назначили проректором Камчатского госуниверситета

Бывший исполняющий обязанности ректора РГУ имени Есенина Олег Сулица займется в Камчатском госуниверситете имени Беринга вопросами цифровизации, международного развития и программой развития вуза. Об этом пишет информагентство «Камчатка».

"Мне очень понравилась концепция развития классического вуза на Камчатке, заинтересовал процесс создания команды, которая будет развивать не только университет, но и регион. В КамГУ имени Витуса Беринга нравится атмосфера и то, что вуз интегрирован в город Петропавловск-Камчатский. У меня большой опыт работы в сфере высшего образования: я занимал как проректорскую, так и ректорскую должности. Помимо этого я преподавал английский и японский языки, готовил переводчиков. Выступал также организатором и экспертом в программах, связанных с молодежными проектами и международными инициативами. Посетил много университетов Азии и Европы. Меня интересуют новые вызовы и задачи, хочется попробовать себя в новом регионе и приложить руку к развитию Камчатки", — рассказал Сулица.

К работе в камчатском университете Сулица приступил 11 сентября.

Напомним, что об увольнении Сулицы из РГУ стало известно 20 июля.