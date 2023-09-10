Лавров назвал саммит G20 успешным

Лавров заявил, что саммит G20 в Нью-Дели оказался успешным. Об этом сообщило РИА Новости.

«Саммит — безусловный успех, индийского председательства, всех нас. Двадцатка переживает внутреннюю реформу. Это проявилось в существенной активизации членов „Группы двадцати“ от Глобального юга», — приводит агентство слова МИД РФ.

По его мнению, при поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов.

«В итоге они вошли в декларацию. Весь пафос договоренностей, которые касаются непосредственных вопросов круга ведения G20, заключаются в том, что Глобальный юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она отражала его реальный вес в мировых делах», — подчеркнул Лавров.

Справка.

Группа двадцати (G20) — форум, объединяющий высших лиц государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.