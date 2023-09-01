В России запретили размещать гаджеты на лобовом стекле машины

В России в пятницу, 1 сентября, вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле машины.

В России в пятницу, 1 сентября, вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле машины. Об этом сообщило издание РБК.

Отмечается, что наличие гаджета на лобовом стекле будет считаться нарушением, если это ограничивает обзор водителю.

По словам издания, под запрет не попадают зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны, нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла.

«При этом другие устройства, популярные у автомобилистов — видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора и транспондер для проезда по платным трассам, — в перечень не входят», — говорится в сообщении.

Позже МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовом стекле.

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — объяснили РБК в МВД.