Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
26°
Сбт, 02
25°
Вск, 03
23°
ЦБ USD 96.33 0.4 01/09
ЦБ EUR 104.94 0.49 01/09
Нал. USD 95.25 / 97.5 01/09 14:25
Нал. EUR 102.05 / 104.9 01/09 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
Вчера 18:48
893
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
Вчера 14:57
1 064
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
4 849
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
19 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России запретили размещать гаджеты на лобовом стекле машины
В России в пятницу, 1 сентября, вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле машины.

В России в пятницу, 1 сентября, вступает в силу запрет размещать гаджеты на лобовом стекле машины. Об этом сообщило издание РБК.

Отмечается, что наличие гаджета на лобовом стекле будет считаться нарушением, если это ограничивает обзор водителю.

По словам издания, под запрет не попадают зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны, нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла.

«При этом другие устройства, популярные у автомобилистов — видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора и транспондер для проезда по платным трассам, — в перечень не входят», — говорится в сообщении.

Позже МВД опровергло запрет на установку видеорегистраторов на лобовом стекле.

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», — объяснили РБК в МВД.