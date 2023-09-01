Председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил учеников Шиловского района с Днем знаний

В пятницу, 1 сентября, в Шиловском районе состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. В них приняли участие председатель облдумы Аркадий Фомин, представители органов местного самоуправления, педагоги, учащиеся и родители.

Праздничные линейки начались с подъема российского флага и исполнения гимна. Председатель регионального парламента поздравил собравшихся с началом нового учебного года и отметил значимость укрепления системы образования для развития нашего региона, будущего родного края.

«Вопросы развития образования, патриотического воспитания школьников находятся на постоянном контроле Президента РФ, органов власти всех уровней. Этот год в нашей стране объявлен Годом педагога и наставника. Реализация национального проекта „Образование“ показывает свои результаты. В Рязанской области благодаря федеральной поддержке строятся новые школы, спортивные комплексы. В 2022 году стартовала новая федеральная программа по капитальному ремонту школ. К началу нового учебного года выполнен капитальный ремонт в 3 школах Шиловского района — созданы все условия, чтобы детям было комфортно и интересно учиться. А в 2024 году начнется ремонт Шиловской школы № 3», — подчеркнул Аркадий Фомин.

В День знаний подарки от председателя облдумы получили первоклассники Пителинского, Путятинского, Ермишинского и Шиловского района.

«Дорогие первоклассники, пусть этот день станет для вас добрым стартом в страну знаний! Выпускникам желаю приложить максимум усилий, чтобы достойно пройти итоговые испытания и выбрать профессию, которая не только по душе, но, что не менее важно, востребована на рынке труда нашего региона. Дорогие ребята! Успешного вам учебного года, уверенности в своих силах и новых достижений! С праздником!» — поздравил учеников Фомин.