Очевидцы сообщили, что на школьной линейке в Рязани несколько детей потеряли сознание

В рязанской школе № 36 на линейке ученики теряли сознание от жары. Об этом в пятницу, 1 сентября, РЗН. инфо сообщила очевидец.

Женщина рассказала, что в 2023 году администрация школы собрала толпу детей и родителей в маленьком пространстве сбоку школы, хотя располагает большим стадионом.

«Я видела пятерых учеников разных возрастов, которые из-за жары теряли сознание. Медсестра и родители приводили детей в чувства. В то время как директор школы продолжала вести концерт, пела и плясала», — подчеркнула женщина.

В школе № 36 редакции РЗН. инфо сообщили, что этот факт не соответствует действительности.