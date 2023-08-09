Исполнительным директором Рязанской энергетической сбытовой компании назначили Светлану Волощук

Волощук Светлана Анатольевна родилась 23 апреля 1972 года в городе Спасске Рязанской области.
В 1994 году получила образование в Рязанской государственной радиотехнической академии, по квалификации инженер-программист. Светлана получила диплом с отличием.
Также в 1998 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по квалификации экономист. В 2004 году окончила Международный институт менеджмента ЛИНК.
В электроэнергетической отрасли Светлана работает с 1994 года, в том числе на руководящих должностях энергетических предприятий Рязанской области — с 1997 года.
С 1994 по 2005 год — работала в АО «Рязаньэнерго»: с 1997 года — в должности начальника отдела сбыта электроэнергии, с 2002 года — в должности заместителя директора по коммерческо-договорной работе.
С 2005 года работала в ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»: с 2005 года — в должности заместителя директора по финансам и экономике, с 2012 года — в должности заместителя по реализации электроэнергии.
С 2018 по 2022 год — директор ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания».
7 августа Светлану Волощук назначили на должность исполнительного директора ПАО «РЭСК»
Также у Светланы Волощук есть несколько наград:
- Благодарность Минпромэнерго РФ (2005);
- Почетный знак «Заслуженный работник гидроэнергетики» (2014);
- Почетная грамота Губернатора Рязанской области (2020);
- Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» (Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года № 525).