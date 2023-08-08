В Рязани неизвестный толкнул на проезжую часть двух девочек, ехавших на электросамокате

В Рязани неизвестный толкнул на проезжую часть двух девочек, ехавших на электросамокате. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«6 августа моя дочь с подругой, не дождавшись маршрутки, поехали на самокате домой. Все мимо проходящие люди пропускали их, так как они притормаживали и просили разойтись, потому что не было звонка. Но один мужчина с девушкой, просто со всей силы взял и толкнул самокат на ходу на тротуаре, причем толкнул со всей силы на проезжую часть. Есть свидетели. Отзовитесь, пожалуйста, девочки в больнице. Помогите найти злоумышленника», — написала женщина.

Она отметила, что после случившегося самокат угнали.

«Молодые люди вместо того, чтоб помочь, схватили самокат и поехали кататься. Прокатали 500 рублей, пока не заблокировали карту. Дети лежали на дороге, а злоумышленники украли самокат», — отметила автор поста.

По ее словам, после случившегося написано заявление.