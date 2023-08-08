ФК «Рязань» объединили с ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортивной школой по футболу
ФК «Рязань» объединили с ЖФК «Рязань-ВДВ» и спортивной школой по футболу. Соответствующее распоряжение губернатора Павла Малкова
Согласно документу, женский футбольный клуб и местную спортивную школу по футболу присоединят к ФК «Рязань».
Объединение проводят для «повышения эффективности использования ресурсов государственных автономных учреждений региона, функции и полномочия учредителя которых осуществляет от имени Рязанской области» местный минспорт.
Отмечается, что ГАУ ДО РО «СШ по футболу» и ГАУ РО «ЖФК «Рязань-ВДВ» должны прекратить деятельность в течение месяца.