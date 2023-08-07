В Рязанской области на трассе М5 произошло ДТП

В Рязанской области на трассе М5 произошло ДТП. Об этом сообщили во ВКонтакте в группе «Подслушано у Водителей Рязани».

«М5 Окружная, перекресток с Храпово», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в ДТП пострадал ребенок. Его отвезли в ОКБ с серьезными травмами. Также отмечается, что в больницу доставили мужчину и сразу отправили в реанимацию.

На кадрах видно, что на месте происшествия работает служба МЧС.

Фото: группы ВКонтакте «Подслушано у Водителей Рязани», «АвтоБлог Рязань»