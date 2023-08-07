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Рязанскому министру здравоохранения внесли представление за плохую работу по выдаче льготных лекарств

Прокуратура Рязанской области внесла представление региональному министру здравоохранения Александру Пшенникову из-за того, что люди долгое время не могли получить в аптеках льготные лекарства.

37 пациентов находились без таблеток в Путятинском, Ряжском, Скопинском и Сасовском районах. Им выдали препараты, общая стоимость которых 190 тысяч рублей, только после вмешательства прокуратуры.

Для решения проблемы по выдаче лекарств надзорное ведомство внесло 22 представления. Семь человек были наказаны дисциплинарно.

Претензии у прокуратуры возникли также к Александру Пшенникову. Под его руководством:

  • минздрав не принимал достаточных мер по снижению дефицита финансирования лекарств;
  • закупки препаратов были несвоевременными;
  • контроль выдачи медикаментов и потребности в них происходили ненадлежащим образом.