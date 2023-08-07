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Рязань заняла 36 место в рейтинге городов России по вводу жилья

Аналитики проанализировали, сколько квадратных метров введено жилья на одного человека в разных регионах в 2022 году. Рязань оказалась на 36 месте из 100, пишет РИА Рейтинг.

Объем введенного жилья в столице Рязанской области составил 360,7 тысяч квадратных метров. На одного жителя вышло по 0,69 квадратных метров. Обеспеченность населения жильем — 33 квадратных метра на человека.

На первом месте этого рейтинга располагается Краснодар. В 2022 году там ввели в эксплуатацию 3010,7 тысяч квадратных метров.

Замыкает рейтинг Мурманск, где построили всего 4,6 тысячи квадратных метров за прошедший год.