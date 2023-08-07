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РИА Новости: Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество по конфликту на Украине

Эрдоган на встрече предложит Путину посредничество по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен возобновить мирные переговоры по Украине.

«Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших», — рассказал источник РИА Новости.

По его словам, Эрдоган является единственным мировым лидером, кто пользуется «искренним доверием» Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского и поддерживает контакты с ними.