Польша перестанет быть Украине «близким другом» после окончания СВО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире украинского телеканала «Дом», что Польшу будут считать близким другом до окончания боевых действий.

«У нас максимально близкий партнер и максимально близкий друг на сегодняшний день — это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны», — заявил он.

Подоляк отметил, что после окончания военных действий две страны будут конкурировать «за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее».

Ранее в США высказали мнение, что Америка хочет обвинить Украину в поражении в конфликте с Россией, а после отречься от «своего тотального провала». Вашингтон недооценил Россию, допустив ошибку и пожертвовав всей украинской нацией.