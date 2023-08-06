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В США объявили об отречении от Украины

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что США хотят обвинить Украину в поражении в конфликте с Россией, а после отречься от «своего тотального провала». Об этом пишет РИА Новости.

«Существует желание отвлечь внимание от неизбежного провала, о котором станет известно в публичном пространстве, и которое в конечном итоге проникнет в американское сознание. Очевидно, что люди (чиновники в администрации США. — прим. ред.) в частном порядке ищут способ как-то отмежеваться, сказав: «ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема», — заявил эксперт.

Макгрегор добавил, что в Белом доме с очень большой неохотой хотят признавать, что Украина стала для США катастрофой. По мнению аналитика, Вашингтон недооценил Россию, тем самым допустил ошибку, пожертвовав всей украинской нацией. Теперь Америка пытается выработать разные варианты для того, чтобы выйти из этого положения.

«Одно из этих направлений заключается в том, чтобы скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси», — подытожил эксперт.