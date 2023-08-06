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Малков: на базе аэродрома Протасово отроется центр беспилотников

На базе аэродрома Протасово под Рязанью отроется научно-производственный центр беспилотников. Об этом губернатор Павел Малков написал у себя в соцсетях 6 августа.

«Представил сегодня проект создания и развития регионального центра „Протос“ первому вице-премьеру РФ Андрею Рэмовичу Белоусову на проектно-образовательном интенсиве „Архипелаг-2023“, который проходит в Новосибирске», — написал глава региона.

Центр «Протос» станет специализироваться на двух направлениях: средства производства и сервоприводы для беспилотников. Также там будут создаваться комплексные проекты: от запроса и проектирования до производства и вывода на рынок.

«Создавать центр будем на базе аэродрома Протасово. В прошлом году вдохнули в него новую жизнь: эксплуатируются пилотируемые и беспилотные воздушные суда. Проводятся испытания и обучение работе с БПЛА. Центр будет работать с опорой на Аэрокосмическую долину. Больше половины резидентов долины уже разрабатывают проекты, связанные с беспилотниками: средства производства и комплектующие. Долина предоставляет налоговые льготы и комплексные услуги резидентам, выстроена система привлечения внебюджетных средств и взаимодействия с инвесторами», — заключил Малков.