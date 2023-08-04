Мишустин поручил проработать предложения по развитию льготного автокредитования

Мишустин поручил проработать предложения по развитию льготного автокредитования. Об этом сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину по итогам встречи с членами Совфеда.

Отмечается, что ведомства должны до 1 октября проработать инициативы по дальнейшему развитию программы льготного автокредитования и оценить возможность распространения требований к локализации производства автомобилей, которые арендуют для государственных и муниципальных нужд.