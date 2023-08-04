Экс-гендиректора «Мосфильма» Владимира Досталя экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Экс-гендиректора «Мосфильма» Владимира Досталя экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сообщению канала, мужчина перенес инфаркт на ногах. Накануне Досталь почувствовал себя плохо, у него появился сухой кашель и отдышка при ходьбе. Его доставили в больницу. Врачи обнаружили нарушение сердечного ритма, фибрилляцию предсердий и рубцовые изменения на сердце.

Режиссера на несколько дней оставили в больнице, чтобы провести дополнительные исследования.