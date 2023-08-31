В Рязанском районе на проект по строительству приюта для животных выделили 14 миллионов рублей

В Рязанском районе на проект по строительству приюта для животных выделили 14 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление капстроительства региона выделило 14 млн 140 тысяч рублей. Подрядчик составит документацию по строительству здания ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями, здания карантинного отделения на 50 животных, трех павильонов для содержания 240 животных, склада подстилки, КПП, дезборьеров. Также подрядчик предусмотрит газовую котельную, площадку для выгула собак и сбора мусора и проект по благоустройству и озеленению территории и размещению малых архитектурных форм.

Сам приют планируют построить в 2024—2025 году.

Проект должны предоставить в управление до 31 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что приют должны были построить в Храпове к концу 2024 года. На проект выделили в 2021 году 23,3 млн рублей, в 2022 году — 27,3 млн рублей, а на 2023 год запланировано финансирование в объеме 28, 4 млн рублей. Позже появилась информация, что строительство приюта перенесли к селу Минеево Рязанского района.