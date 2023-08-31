В России предложили ввести ответственность за помощь в уклонении от военной службы

Изменения хотят внести в ст. 328 УК РФ.

В России предложили ввести ответственность за помощь в уклонении от военной службы. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Ивана Сухарева.

По словам автора инициативы, сейчас ст. 328 УК РФ предусматривает ответственность для лиц, которые уклоняются от призыва на военную либо альтернативную гражданскую службу.

Сухарев уточнил, что эта статья не предусматривает ответственность для лиц, которые помогают незаконным способом уклониться от службы.

Депутат отметил, что с началом СВО, а также в связи с изменением возраста призыва на срочную военную службу до 30 лет в интернете активизировались те, кто предлагают свои услуги в решении вопроса уклонения от службы.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения дополнения в ст. 328 УК РФ в части определения ответственности для физических и должностных лиц, способствующих уклонению граждан от военной либо альтернативной гражданской службы, при этом не имеющих законных оснований освобождения от службы», — говорится в сообщении.

Ранее кабмин не поддержал закон, освобождающий добровольцев СВО от уголовной ответственности.