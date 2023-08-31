Кабмин не поддержал закон, освобождающий добровольцев СВО от уголовной ответственности

Правительство России не поддержало закон, освобождающий от уголовного дела тех, кто решил стать добровольцем на спецоперации. Об этом сообщило издание URA.ru .

В поправках прописано, что дело можно прекратить, если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести, однако решил добровольно пройти службу.

При этом в Кабмине заявили, что идея освобождать от преследования не включала в себя «необходимости возмещения причиненного вреда».