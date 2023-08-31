Кабмин не поддержал закон, освобождающий добровольцев СВО от уголовной ответственности
Правительство России не поддержало закон, освобождающий от уголовного дела тех, кто решил стать добровольцем на спецоперации. Об этом сообщило издание
В поправках прописано, что дело можно прекратить, если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести, однако решил добровольно пройти службу.
При этом в Кабмине заявили, что идея освобождать от преследования не включала в себя «необходимости возмещения причиненного вреда».