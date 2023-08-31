Такер Карлсон заявил о войне США и России в 2024 году

Телеведущий Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты Америки начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью радиоведущему Адаму Королле.

«Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», — отметил Карлсон.

По его мнению, военный конфликт станет, скорее, политической мерой. Так администрация Джо Байдена попытается сохранить власть в стране. Журналист отметил, что американцы должны сейчас давить на сенат ради мира.