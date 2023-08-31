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Организация профсоюза работников здравоохранения будет сотрудничать с рязанской ассоциацией медсестер

Региональная организация профсоюза работников здравоохранения будет сотрудничать с рязанской ассоциацией медицинских сестер.

Соглашение подписано в четверг, 31 августа, председателем рязанской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Натальей Шамбазовой и президентом Областной общественной организации «Рязанская ассоциация медицинских сестер» Еленой Коняевой.

Документ предусматривает взаимодействие по вопросам, связанным с обеспечением социально-трудовых прав среднего медицинского персонала, а также закрепляет регламент проведения взаимных профессиональных консультаций и выработку общих решений по этому направлению.

Наталья Шамбазова отметила, что средний медицинский персонал является самой многочисленной категорией в составе Рязанской областной организации Профсоюза. По словам руководителя, взаимная работа станет еще одним шагом в реализации задачи по совершенствованию деятельности среднего медперсонала.

Среди мер взаимной поддержки в соглашении упомянуты контроль за совершенствованием отраслевой системы оплаты труда медицинских работников и сохранением целевых показателей оплаты труда среднего медицинского персонала, а также разработка предложений в органы законодательной и исполнительной власти всех уровней по совершенствованию развития сестринского дела, защиты профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов среднего медицинского персонала.

Взаимодействие организаций позволит всесторонне подойти к вопросу социальной защищенности среднего медицинского персонала и обеспечения защиты их профессиональных интересов. Помимо этого, соглашение напрямую способствует развитию социального партнерства.